Burgos: “Alcaraz stava per firmare con il Forest, brava la Juve”

Eduardo Burgos , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus , parlando anche del colpo Alcaraz . Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "La Juventus è stata una delle ultime squadre ad interessarsi a 'Charly'. Su Diario AS, ieri mattina, avevamo parlato del Nottingham Forest , in pratica per conludere la trattativa mancava solo l'offerta del club. Lui era in procinto di firmare con il Forest.

Sì, lo ha chiuso in meno di quattro ore. L'unica preoccupazione proveniva dalla dirigenza del Southampton, che non era disposto a lasciarlo andare in prestito. Alla fine l'opzione di acquisto per 45 milioni di euro ha finito per convincerli".