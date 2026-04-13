NEXT GEN| Brambilla commenta la vittoria contro il Guidonia

Le dichiarazioni del tecnico bianconero al termine della sfida contro il Guidonia Montecelio. La Juventus vince e si porta al quinto posto in classifica.

La Juventus Next Gen vince 1-0 il match casalingo contro il Guidonia Montecelio. I bianconeri, guidati da mister Massimo Brambilla, si impongono sulla squadra laziale, grazie alle rete messa a segno da Licina nella seconda frazione di gioco. Al termine del match, il tecnico della Next Gen, ha parlato ai canali ufficiali della Juventus, leggiamo le sue parole:

“Nei primi venti minuti siamo stati un po’ troppo leggeri di testa. Il Guidonia è partito forte, pressandoci e creandoci difficoltà, anche perché è una squadra che palleggia molto e ti costringe a correre a vuoto se non accorci bene. Solo dopo abbiamo messo la testa giusta e da lì in avanti abbiamo fatto bene, interpretando la gara come dovevamo”.

La gara andava chiusa prima? “Ci è mancato il colpo del k.o., siamo stati un po’ leziosi in alcune ripartenze. Ma c’è poco da rimproverare ai ragazzi, anche considerando che era la terza partita in una settimana”.

La prestazione di Licina: “Nel primo tempo ha sbagliato qualche scelta, ma nella ripresa si è sciolto e ha segnato un gol straordinario, bravissimo anche Faticanti soprattutto per il senso della posizione. Macca da febbraio ci sta dando qualità e dinamismo, se sta bene è decisivo”.

Un commento su Oboavwoduo: “È una seconda punta tecnica, con grande motore. Non era al meglio, ma ha qualità evidenti e deve solo adattarsi al campionato. Abbiamo tanti giovani cresciuti molto. Qui alla Juventus il lavoro quotidiano paga e la differenza tra andata e ritorno lo dimostra”.