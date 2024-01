Brambilla: “Dobbiamo migliorare la nostra posizione di classifica”

Massimo Brambilla , allenatore della Juve Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: "2024? Siamo partiti bene con il Pescara, una vittoria che ci dà punti e morale e tanti segnali positivi, come per esempio avere ripreso la partita quando era diventata complicata.

Adesso manca tutto il girone di ritorno, dobbiamo migliorare la nostra posizione, staccandoci dalle zone calde e trovando la continuità di risultati che ti permette di lavorare con maggiore serenità, fiducia e autostima. I ragazzi stanno bene, fisicamente e mentalmente, sono ripartiti nel modo giusto , con la testa libera, e questo è molto importante: abbiamo lasciato per strada molti punti nei minuti finali e questo è un discorso che va fatto proprio sulla tenuta mentale, e non solo. Tante volte gli errori sono dovuti a una poca tranquillità, che deriva dall’inesperienza: ecco perché questo campionato per la loro crescita è così importante.

Adesso è sotto gli occhi di tutti l’importanza del progetto Next Gen, perché la Prima Squadra sta attingendo in modo importante, con quantità e qualità, alla nostra rosa. Grazie alle esperienze che i ragazzi fanno anche per pochi mesi in Serie C, arrivano pronti per giocare in campionati importanti: il Club, al di là degli ultimi mesi, ha sempre creduto nel modo giusto in questi concetti".