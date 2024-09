Benesperi: “Mi aspetto un gran lavoro sul settore giovanile”

Roberto Benesperi, allenatore della Juventus U15, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dei giovani.

Roberto Benesperi, allenatore della Juve U15, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Sono cinque anni che faccio parte del mondo Juventus e questo per me è motivo di grandissimo orgoglio. Questa categoria, che conosco da sette anni, mi piace tantissimo. Mi piace molto avere la responsabilità di essere l’allenatore dell’Under 15 proprio perché il primo passaggio verso l’attività agonistica. Abbiamo lavorato molto bene, per me è un gruppo nuovo che l’anno scorso ha fatto tornei nazionali e internazionali. È un gruppo di qualità con tante individualità di prospettiva. Abbiamo fatto un torneo in Olanda vincendo sette partite su nove dove i ragazzi si sono comportati molto bene e uno a Pescara nel quale abbiamo vinto tre incontri su quattro. La nuova annata? Un istruttore di settore giovanile lavora sui ragazzi, sul miglioramento del giocatore”.

Il lavoro sui giovani

“Mi aspetto una costante crescita individuale. Abbiamo un gruppo importante a disposizione con cui lavorare molto bene. La crescita individuale dei giocatori l’obiettivo primario che il Club ci chiede. Per noi è grandissima soddisfazione vedere in Prima Squadra tanti giocatori passati dal settore giovanile, quella per noi è la vittoria più grande. Poi è normale, sei alla Juventus, hai sempre gruppi tecnicamente validi e quindi l’ambizione di essere competitivo e provare a vincere c’è sempre. Creare una mentalità vincente, creare senso di appartenenza, fa parte della crescita del giocatore. Fargli capire cosa vuol dire essere un giocatore della Juventus è un punto molto importante”.