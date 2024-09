Juve, i convocati per l'Empoli: ci sono Thuram e Weah - JuveNews.eu

In vista della sfida contro l'Empoli andiamo alla scoperta dei convocati scelti da Thiago Motta: tornano Weah, Thuram e Adzic

La pausa nazionali è finalmente finita e la Juve si prepara a tornare in campo. Questa sera alle 18:00, infatti, i bianconeri affronteranno l’Empoli, match valido per la quarta giornata di Serie A. Per la squadra di Thiago Motta si prospetta una partita abbordabile ma la Vecchia Signora non dovrà avere cali di concentrazione. In vista della sfida la Juve ha comunicato la lista dei convocati: tornano Weah, Thuram e Adzic. Ancora out Conceicao e Milik. Di seguito tutte le scelte di Thiago Motta: “Perin, Bremer, Gatti, Locatelli, Danilo, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Kalulu, McKennie, Adzic, Thuram, Fagioli, Weah Pinsoglio, Douglas Luiz, Cambiaso, Di Gregorio, Cabal, Savona, Rouhi, Mbangula”.