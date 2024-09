Juve Under16, Grauso: "L'obiettivo è portare sempre più giocatori avanti" - JuveNews.eu

Intervenuto sui canali ufficiali del club l'allenatore della Juve Under16 Grauso ha parlato dei giovani calciatori bianconeri

Intervenuto sui canali ufficiali del club l’allenatore della Juve Under16 Grauso ha detto: “ Essendo il primo anno non sapevo bene come sarebbe potuta andare l’annata. Con il gruppo 2008, quello della scorsa stagione, mi sono trovato molto bene, è un gruppo molto competitivo. Siamo riusciti a realizzare la maggior parte degli obiettivi che ci eravamo prefissati dunque il bilancio è stato ottimo, purtroppo siamo usciti ai quarti di finale dunque è mancata la ciliegina sulla torta. Volevo far sentire tutti i ragazzi importanti, credo che questo sia stato fatto e sono contento dei miglioramenti che sono stati fatti”.

Juve, le parole dell’allenatore dell’Under16