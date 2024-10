Ballotta su Di Gregorio: “Si è meritato Juve e Nazionale”

Marco Ballotta, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del ruolo di Michele Di Gregorio.

Marco Ballotta, ex calciatore e portiere della Lazio, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Michele Di Gregorio, nuovo numero uno della Vecchia Signora, arrivato in estate dal Monza per poco più di 10 milioni. Ecco le sue parole: “Baroni sta lavorando molto bene, ma siamo solo all’inizio della stagione. La mano del tecnico si vede, c’è serenità, c’è coralità e non solo la ricerca di individualità che risolvono la partita. Si vede che c’è un obiettivo comune, la predisposizione a giocare di squadra e questo è un elemento molto importante. Alla fine contano i fatti, è fuori dubbio che Baroni non aveva mai allenato un club come la Lazio, ma questo comporta anche la motivazione di giocarti al meglio l’occasione”.

Su Di Gregorio

“Si sta giocando bene le sue carte, sta dando oltre il massimo di quanto può dare. Ora sono tutti dalla sua parte, come è giusto che sia. Provedel escluso da Spalletti? Meriterebbe la Nazionale come anche altri portieri. Il problema del portiere è che numericamente devono esserci pochi. Di Gregorio si è meritato la Juventus dopo due anni eccezionali, ma anche Vicario e Meret meritano di essere considerati. C’è una generazione di portieri con tante possibili soluzioni diverse”.