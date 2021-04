Baiocco: “Pirlo? Giudicare solo il risultato è limitativo. Quando il Bayern ha preso Guardiola…”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato

TORINO - Davide Baiocco, ex giocatore bianconero, ha parlato ai microfoni di TMW Radio circa la stagione della Juventus e del possibile addio di Andrea Pirlo a fine stagione nel caso in cui non si dovesse qualificare in Champions League. Queste le sue parole: "Max lo conosciamo tutti e ha sempre fatto bene ma io vorrei parlare di Pirlo. Non solo nel calcio, ma nella nostra società, ormai siamo in un momento del tutto e subito. Sei-sette mesi di lavoro bastano per capire che Pirlo non è in grado di andare avanti? Per giudicarlo non puoi basarti solo attraverso i risultati. Dissento dalle regole del calcio: i risultati ovviamente sono importanti ma va visto il lavoro che ha fatto e va valutato se è giusto per ottenere qualcosa di significativo a lunga scadenza. Sennò se ragioniamo in quel modo servono contratti a tempo: vinco la Champions e mi dai 20 milioni".