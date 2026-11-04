È stata ufficializzata la squadra arbitrale per AZ-Juventus, partita valida per la quarta giornata della fase campionato di Europa League. La sfida, in programma giovedì 5 novembre alle ore 21:00, sarà diretta dal polacco Damian Sylwestrzak. Per la formazione di Luciano Spalletti si tratta di un appuntamento importante, nel quale andare alla ricerca di un risultato positivo anche lontano dall'Allianz Stadium.

AZ-Juventus, squadra arbitrale interamente polacca

Sylwestrzak sarà affiancato dai connazionali Adam Karasewicz e Bartosz Heinig, che ricopriranno il ruolo di assistenti di linea. Il quarto ufficiale designato sarà invece Lukasz Kuzma.

La squadra arbitrale sarà completata da Piotr Lasyk al VAR e Tomasz Kwiatkowski nel ruolo di AVAR. Una designazione interamente polacca per la partita europea dei bianconeri.

La Juventus si prepara dunque alla trasferta nei Paesi Bassi, con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria conquistata contro il Napoli. Spalletti dovrà gestire le energie e le disponibilità della rosa, cercando di affrontare al meglio un appuntamento importante per il cammino europeo della squadra.