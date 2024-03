Avv. Marra: “Ricordo del Napoli per il Mondiale per Club? Io lo farei”

Michele Marra, avvocato ed esperto di diritto sportivo, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parola a "1 Football Club": "Feci una segnalazione anche a Platini, quando era all'UEFA, per un gol di un fuorigioco di un metro, a causa del quale il Napoli non poté disputare la finale di Europa League. Ho anche chiesto ai tifosi che scommettono di fare cause di risarcimento danni contro gli arbitri in caso di errore grave. Se ho puntato cinque euro, e ne ho persi cinquanta, devo poter avere la possibilità di rivalermi. Quando un arbitro fa finta di non vedere, sta alterando un risultato sportivo. Con il calcio di oggi, e le telecamere così diffuse, certi atteggiamenti sembrano palesi. Gli arbitri della nostra regione, ad esempio, non arbitreranno mai il Napoli. Perché questa decisione non dovrebbe avvenire anche per un direttore di gara che proviene da Bergamo, come Mazzoleni, quando è risaputo che determinate città nutrono una certa avversione per i napoletani? Come non mandiamo Guida ad arbitrare Napoli, allo stesso modo non dovremmo mandare Mazzoleni o Orsato ad arbitrare gli azzurri. Ricorso? Lo farei, ma bisogna comprendere che nel calcio ci sono le reazioni, che potrebbero definire un contraccolpo ancor peggiore. Suggerisco agli azzurri di iscriversi al campionato spagnolo, un torneo che potremmo definire borbonico".