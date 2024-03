Avv. Afeltra: “Juve esclusa dal Mondiale per Club? Improbabile”

Roberto Afeltra, avvocato, ha detto la sua sulla querelle tra Napoli e Juventus per la presenza al Mondiale per Club.

Lorenzo Focolari Redattore 7 marzo 2024 (modifica il 7 marzo 2024 | 20:02)

Roberto Afeltra, avvocato, ha detto la sua sulla querelle tra Juvee Napoli per la partecipazione al Mondiale per Club. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Esclusione della Juve dal Mondiale per Club? A mio avviso qualunque tipo di iniziativa è improcedibile.

Siccome la Juve è stata esclusa dalle coppe dalla UEFA, allo stesso modo dovrebbe essere esclusa dai tornei FIFA, ma è infondata e priva di valenza giuridica. La FIGC non è affiliata alla FIFA, la sanzione non può quindi andare in automatico anche a questa Federazione.

Se c'è una violazione europea si trasporta in quella mondiale, ma quella nazionale già trasportata in Europa non vale a livello Mondiale".

