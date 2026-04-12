Atalanta-Juve, il commento di Palladino: “In queste gare i dettagli fanno la differenza”

L’analisi di Raffaele Palladino ai microfoni di DAZN. Il tecnico atalantino si è detto soddisfatto della prestazione offerta dai suoi ragazzi.

L’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi nel match perso per 0-1 contro la Juventus. Di seguito sue parole ai microfoni di DAZN:

Le dichiarazioni di Raffaele Palladino

Si tratta di una sconfitta difficile da accettare? “Difficile da accettare, ma questo è il calcio. Sono quelle partite che capitano poche volte in una stagione: purtroppo è successo stasera, ma ci tengo a dire che sono orgoglioso dei miei ragazzi. Di solito sono lì che analizzo, stasera dico solo grazie a loro: è stata forse la miglior partita da quando sono il loro allenatore. Abbiamo fatto 20 e passa tiri in porta, più possesso palla della Juve e concesso poco. Purtroppo non abbiamo concretizzato, i dettagli fanno la differenza. Loro sono stati bravi a sbloccare su una mezza occasione e poi si sono messi in blocco basso a difendere. Non siamo riusciti ad agguantare il pareggio, che secondo me era meritatissimo”.

La qualificazione in Champions è ancora possibile? “Certamente ora i punti da recuperare non sono pochi, ma sono certo che daremo il massimo fino alla fine. Sabato giocheremo contro la Roma, quindi un’altra gara molto importante in cui dovremmo fare il massimo. Purtroppo partiamo in cui abbiamo pagato un inizio di stagione non bello, in cui abbiamo perso dei punti e non possiamo sbagliare, stiamo facendo una grande rincorsa che dura da 5 mesi e da qua alla fine continueremo a dare tutto”.

Gare del genere vanno analizzate? “Nella nostra carriera capitano queste serate, in cui ci provi in tutte le maniere. Secondo me nel primo tempo siamo stati perfetti, non mi era mai capitato di vedere la Juventus degli ultimi mesi così in difficoltà. Devi essere bravo a portare gli episodi dalla tua parte, l’inerzia della gara era a favore nostro. Nel secondo tempo il loro gol nasce da un’azione rocambolesca e poi si sono chiusi molto bene. Oggi faccio fatica a rimproverare qualcosa alla mia squadra, forse nella parte finale di gara siamo stati un po’ disordinati, ma perché volevano andare oltre l’ostacolo”.