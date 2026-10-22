Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere Lecce-Juventus, partita valida per l'ottava giornata di Serie A e in programma domenica 25 ottobre alle ore 18 al Via del Mare. L'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali in vista della sfida tra salentini e bianconeri.

La squadra arbitrale al completo

Maresca sarà affiancato dagli assistenti Mondin e Barone. Il quarto ufficiale sarà Feliciani, mentre al VAR è stato designato Paterna, con Baroni nel ruolo di AVAR.

La squadra arbitrale è stata quindi definita in vista del confronto, che vedrà la formazione di Luciano Spalletti impegnata in una trasferta importante per il proprio cammino in campionato.