Allegri: “Potevamo stare 3-0 dopo 20 minuti. Dybala? Salta Chelsea e Torino”.

L'allenatore bianconero ha parlato al termine della sfida contro la Samp

SULLA GARA - "Stiamo lavorando bene e dopo 20 minuti dovevamo stare 3-0. La squadra ha creato molto di piu rispetto alle altre gare e giocando una volta ogni 3 giorni le energie mentali le sprechi sempre. Non possiamo pensare che la Juventus domini per 90 minuti e oggi abbiamo difeso abbastanza bene. La Samp poi è una buona squadra quindi ci può stare. Dobbiamo lavorare per cercare di non subire gol e fare molta piu attenzione. Alex Sandro ha perso la marcatura sul primo gol, Bonucci ha capito che li c'era il pericolo e ha provato a prenderlo. Bisogna arrivare ad un livello dove la squadra piu giocare con tre difensori. De Ligt non ha mai giocato a 3 ma ha le caratteristiche per farlo, non è questione di difendere a 3, a 4 o a 5, è questione di come difendi. Bisogna migliorare sui calci d'angolo e fare piu gol quando abbiamo le possibilità di farli".