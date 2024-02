Allegri dopo le 406 panchine: “Un traguardo da condividere con altri”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del premio per le 406 panchine.

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando sul sito ufficiale. Ecco le sue parole dopo la premiazione per le 406 panchine con Madama: "Un traguardo che rappresenta un percorso che ha nuove sfide davanti a noi, sia in campionato che in Coppa Italia.