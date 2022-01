Allegri: “Stiamo vivendo un buon momento ma il percorso è ancora lungo”

Il tecnico presenta la sfida in programma domani sera a San Siro contro il Milan e valevole per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Milan nella cornice di San Siro, per la quarta giornata del girone di ritorno. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri parla in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, per presentare la partita.

MILAN - "Stiamo vivendo un buon momento ma il percorso è ancora lungo, siamo indietro e mancano tante partite. Domani è una partita bella da giocare, dispiace per la presenza di soli 5000 spettatori, perchè sarebbe bello giocare queste partite con gli stadi pieni. È una partita importante per la classifica e bisogna fare bene".

BERNARDESCHI - "Devo valutare, stanno tutti bene tranne Bonucci e Ramsey che è in uscita, oggi valuterò la formazione e speriamo di indovinarla per domani sera".

CLASSIFICA - "Cerchiamo di fare risultato domani, contro una squadra che in un anno e mezzo è migliorata e ha lavorato molto bene, e faccio i complimenti a Pioli per questo. Per noi è una partita importante perchè dobbiamo rimanere attaccati per arrivare a fine febbraio nelle migliori condizioni di classifica. Non dobbiamo pensare a cose assurde, dobbiamo vedere partita dopo partita e vedremo dove arriveremo".

VINCERE - "Domani i 3 punti sarebbero importanti ma non è facile, il Milan è una squadra che segna e ha ottime caratteristiche, sia su palle alte che nei contropiede. Ha giocatori con ottima tecnica, vengono da un periodo lungo dove hanno fato risultati. Noi stiamo lavorando per rimanere vicini alle prime quattro, poi speriamo domani sia la prima volta che vinciamo con una delle prime quattro".

DYBALA - "Sta crescendo ed è molto sereno, è più libero di giocare, e sono contento di quello che sta facendo. Lui da qui alla fine della stagione ci darà molto".

KEAN - "Sono contento del suo rendimento, ha fatto gol importanti alternando buone prestazioni ad altre meno buone, è un ragazzo del 2000 e sono contento".

RITARDO - "Le prime quattro partite abbiamo perso punti, ma non possiamo togliere dalla classifica. In quelle partite abbiamo perso punti e siamo costretti a rincorrere, ma noi dobbiamo pensare solo al Milan, dopo abbiamo la sosta e quando torneremo avremo una partita dietro tra campionato, Coppa Italia e Champions League, e tutti dovremo stare bene".

MERCATO - "La squadra è questa e rimarrà questa".

ARTHUR - "Veniva da sei mesi di inattività, aveva bisogno di trovare continuità e ora la sta trovando. Lui non si discute, nemmeno le sue qualità, è un giocatore importante".

SOSTITUTI - "All'inizio i sostituti facevano peggio, ora stanno lavorando tutti bene, sia chi va in campo sia chi va in panchina. È una questione di rispetto, chi va in campo deve averlo per chi sta in panchina e chi sta fuori quando entra deve averlo per chi ha giocato. Il Milan è una squadra imprevedibile che non muore mai, e domani ci sarà bisogno di una grande prestazione di tutti".

GIOVANI - "Il Milan ha fatto le cose bene e in modo ordinato, si sono deresponsabilizzati da quello che avevano addosso e ora sono li a lottare per il campionato. La Juventus viene da 9 anni irripetibili e meravigliosi, l'anno scorso hanno vinto due trofei, quest'anno è andato via Ronaldo, si è dato spazio ad altri giocatori, e abbiamo giocato delle partite dove c'erano tanti giovani. Loro danno forza e corsa ma mancano in esperienza, che si acquisisce solo con il tempo e giocando partite capendone i momenti e la gestione. Su questo i ragazzi sono molto migliorati, con l'Udinese abbiamo giocato con maturità, aspettando i momenti giusti".