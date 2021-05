Alle 15 Andrea Pirlo in conferenza stampa

Il tecnico presenta la sfida contro i nerazzurri in programma domani

La Juventus è attesa domani dalla delicata partita contro l'Inter, valevole per la penultima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri arrivano alla sfida dello Stadium da Campioni d'Italia, mentre la squadra bianconera ancora rincorre i posti per la prossima Champions League, con la partita di domani che Ronaldo e compagni dovranno vincere a tutti i costi. Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo presenta la partita in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.