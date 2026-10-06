La Juventus monitora le condizioni di Alajbegovic dopo gli ultimi impegni: il giovane talento resta una delle soluzioni offensive valutate da Spalletti.
La Juventus continua a monitorare con attenzione le condizioni di Alajbegovic, uno dei giovani maggiormente osservati da Luciano Spalletti in questa fase della stagione. Il trequartista, arrivato in estate dal Bayer Leverkusen, ha già mostrato qualità interessanti e rappresenta una delle alternative a disposizione del tecnico per aumentare la fantasia sulla trequarti.
Alajbegovic, situazione da valutare
Lo staff bianconero seguirà con attenzione il giocatore alla ripresa degli allenamenti alla Continassa. La pausa per le Nazionali ha infatti modificato il lavoro della squadra e Spalletti dovrà verificare le condizioni di tutti gli elementi rientrati dagli impegni internazionali.
Alajbegovic resta un profilo importante anche per la sua capacità di muoversi tra le linee e ricoprire più posizioni nel reparto offensivo. Il tecnico lo aveva già preso in considerazione come possibile soluzione da numero 10, soprattutto in un sistema capace di esaltarne le caratteristiche.
Spalletti aspetta risposte
Il giovane talento potrebbe quindi avere un ruolo crescente nelle prossime settimane, soprattutto considerando il calendario fitto che attende la Juventus. La necessità di gestire le energie porterà infatti Spalletti a utilizzare maggiormente l'intera rosa.
Per Alajbegovic sarà fondamentale farsi trovare pronto alla ripresa del lavoro. La Juventus vuole accompagnarne la crescita senza bruciare le tappe, ma le sue qualità possono rappresentare una risorsa importante nel corso della stagione.
La situazione verrà monitorata giorno dopo giorno alla Continassa, con l'obiettivo di capire se il giocatore potrà essere pienamente a disposizione per la trasferta contro il Cagliari.
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