A casa Frey si mangia e si beve con ‘Buffon’

Mancano poche ore ormai al fischio di inizio tra Fiorentina e Juventus, in quella che sará una sfida complicatissima per entrambe le compagini, le quali saranno costrette a fare bottino pieno, i Viola per allontanarsi dalla zona retrocessione e i bianconeri per tenere a distanza le insegutrici nella lotta Champions. Non sappiamo ancora chi saranno gli 11 titolari scelti da mister Pirlo per affrontare gli uomini di Iachini ma potremmo assistere ad alcune variazioni rispetto alla gara vinta contro il Parma mercoledi sera. Partendo dal tandem di attacco, dovrebbe essere riconfermata la coppia Ronaldo-Dybala, con Morata che occuperá un posto in panchina. Solito ballottaggio invece a centrocampo, dove i bianconeri saranno costretti a fare ancora a meno di Federico Chiesa, lasciando cosi spazio presumibilmente a Dejan Kulusevski. Tra i pali invece rivediamo dal primo minuto Szczesny, preferito a Buffon per la sfida del Franchi.