Women, Guarino: “Juventus novità dell’anno”

Guarino ha parlato del campionato femminile italiano in avvio: per l'ex allenatore delle bianconere, la Juve Women sarebbe la grande novità

Intervistata per Tuttosport, Rita Guarino ha parlato del campionato femminile italiano e del ruolo ricoperto in esso dalla Juventus Women. Ecco le sue parole: “Ha cambiato tante individualità e sta cambiando pelle e stile di gioco. Una squadra che non basa più il proprio gioco su un fraseggio corto, ma su giocate dirette e marcatura a uomo a tutto campo. Questo cambiamento presuppone un’ottima organizzazione di squadra, tanti sacrifici e necessita di tempo perché i concetti vengano assimilati. Ma è certamente la novità dell’anno”.

Guarino sulle avversarie della Juventus

Guarino ha proseguito parlando delle più serie candidare alla Juventus Women per i vertici della classifica. Ecco le sue parole: “Ho assistito a una grandissima crescita dell’Inter Women, sia di tutta l’area femminile neroazzurra. Cresciute anche nelle intenzioni di voler raggiungere risultati rilevanti e nella mentalità di proiettarsi a traguardi sempre più ambiziosi. E aver contribuito a questo, per esempio con una continuità prestativa della squadra sempre crescente, mi ha lasciato moltissimo anche a livello personale. Sulla carta la Roma è la squadra favorita al successo finale. E’ la squadra che ha cambiato meno, aggiungendo poche pedine in alcuni ruoli chiave. Resta la squadra da battere. E, a proposito, complimenti a Manuela Giugliano che ha meritato questa candidatura storica per l’Italia al Pallone d’Oro”.