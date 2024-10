Women, Anselmi: “Juventus squadra agguerrita”

Lucia Anselmi ha parlato del nuovo corso della Juventus Women di Max Canzi: per la giornalista, la squadra si sarebbe finalmente ritrovata

Intervistata per TJ, Lucia Anselmi ha parlato della Juventus Women del tecnico Massimiliano Canzi. Ecco le sue parole: “L’anno scorso la Juve non avrebbe battuto la Fiorentina con questi numeri. Lo scorso anno la Fiorentina giocava alla pari della Juventus e infatti ne era diventata una diretta concorrente per il secondo posto sfiorato dalle viola fino a fine stagione. Oggi la Juventus di Canzi ha ritrovato gioco e unità e questo è sotto gli occhi di tutti. Le bianconere sono tornate a essere quella corazzata agguerrita e adrenalinica che ha fatto sognare i tifosi negli anni scorsi e questo innalzamento della qualità fa bene al nostro calcio”.

Anselmi: “Per lo Scudetto è lotta a tre”

La giornalista ha proseguito: “Avversarie? La Roma non va mai sottovalutata, prenderla sottogamba e concederle una vittoria allo Stadium sarebbe un grosso errore per la Juventus. Nonostante qualche difficoltà iniziale le giallorosse non sembrano intenzionate a rinunciare al titolo, detto ciò, però, la Juve ha dimostrato di avere una grande compattezza e non dovrà disunirsi davanti alle campionesse in carica. La Juve e la Roma dovranno stare altrettanto attente, perché quest’anno a fare paura è l’Inter: la squadra si è rinforzata con innesti importanti e in panchina c’è Piovani, più volte accostato al club bianconero, che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola e una rosa tale da poter puntare dritto allo scudetto”.