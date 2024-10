Valerenga-Juve Women 0-1, Canzi: "Tre punti importanti" - JuveNews.eu

Grazie alla rete di Cantore la Juve Women ha vinto il match contro il Valerenga conquistando così tre punti preziosi per il girone di UWCL. Al termine della partita l’autrice del gol ha detto: “Sono molto contenta della vittoria perché era difficile e loro sono una squadra molto organizzata. Siamo molto felici dei tre punti,

Grazie alla rete di Cantore la Juve Women ha vinto il match contro il Valerenga conquistando così tre punti preziosi per il girone di UWCL. Al termine della partita l’autrice del gol ha detto: “Sono molto contenta della vittoria perché era difficile e loro sono una squadra molto organizzata. Siamo molto felici dei tre punti, ora siamo di nuovo pronte a concentrarci sul campionato questo fine settimana. È importante iniziare con tre punti perché è un gruppo difficile quindi dobbiamo essere attente in ogni partita. Il Valerenga è un’ottima squadra sia fisicamente che tatticamente, lo conoscevamo avendo visto molti video e sapevamo che sarebbe stata una partita dura. Non siamo stati sorpresi dalle loro abilità”.

Juve, le parole di Canzi

Mister Canzi ha poi aggiunto: “Quelli che abbiamo conquistato oggi sono tre punti molto importanti. Conoscevamo il livello dell’avversario, è una squadra di ottimo livello – che infatti gioca in Champions League – che ha fatto tanti gol in stagione e molto forte fisicamente. Sapevamo che sarebbe stato difficile e infatti è stato un match duro, abbiamo avuto occasioni e di solito facciamo tanti gol. Avremmo dovuto chiudere prima la partita, oggi era importante vincere e cominciare questa fase nel migliore dei modi”.