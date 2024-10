Women, Anselmi: “La Juve si gioca la qualificazione con l’Arsenal”

Lucia Anselmi ha parlato del cammino in Champions League della Juventus Women: per la giornalista sarà sfida qualificazione con l'Arsenal

Intervistata per TJ, Lucia Anselmi ha presentato la prossima sfida europea della Juventus Women contro il Valerenga. Ecco le sue parole: “Sarà una risposta scontata, ma è così: in ogni sfida di Champions League, le insidie sono sempre dietro l’angolo. Ciò non toglie che la Juve deve portare a casa i 3 punti considerando che poi l’attendono Bayern e Arsenal, due squadre esperte della competizione e che non fanno sconti a nessuno, soprattutto le gunners e questo le bianconere lo sanno per esperienza.

Credo che questa sia una stagione di conferme e rivalse, Bonansea e Rosucci si stanno riprendendo la scena e la loro esperienza mixata al talento delle giovani bianconere è garanzia di successo. Con loro poi c’è Girelli che non perde il vizio del gol, anzi, ogni stagione che passa sembra sempre destinata a centrare la doppia cifra. Perciò più che sorprese ormai sono fiduciosa rispetto alle riconferme, dato che questa rosa è dominante sotto tutti i punti di vista”.

Anselmi: “La Juve si gioca il posto con l’Arsenal”

La giornalista ha proseguito: “A un primo sguardo direi Arsenal, dato che il Bayern la passata stagione ha saputo rivelarsi come una vera spina nel fianco. Occhio però perché le inglesi sanno essere letali e questo la Juve lo sa bene. Stadio pieno? Prima di tutto l’augurio è che la cifra di spettatori sia destinata ad aumentare sempre di più. Per quanto riguarda il risultato va analizzato in prospettiva, mi spiego meglio dopo la Roma la Juventus è chiamata a un banco di prova importante sia in Champions sia in campionato.

Dal lato della competizione europea l’attende il faccia a faccia con il Bayern e, anche se giocherà in casa, non sarà affatto semplice tenere testa alla corazzata tedesca. Rispetto al campionato, invece, ha davanti a sé le due partite più importanti di questa fase di stagione: prima troverà la Roma e poi l’Inter, che sta giocando divinamente. Proprio per questo le bianconere non possono concedersi alcun lusso se vogliono riconfermare la loro leadership sul campionato”.