UFFICIALE – Cantore rinnova con la Juve Women fino al 2028

La Juventus ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Cantore: per la giocatrice si tratta di un rinnovo dopo 7 anni con le Women

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto il rinnovo di contratto con la giocatrice tra le fila delle Women, Sofia Cantore. Ecco la nota del club: “Sofia Cantore prosegue la sua avventura in bianconero, un prolungamento di contratto che legherà l’attaccante classe ’99 alla Juventus Women fino al 30 giugno 2028. Continua così un sodalizio nato nell’estate del 2017 e rafforzato nel corso di questi lunghi anni vissuti indossando la maglia bianconera: ora un nuovo capitolo della storia che promette di essere sempre più speciale. Un percorso iniziato insieme, con Sofia in squadra già nella storica stagione 2017/18 – giovanissima e decisiva, autrice del suo primo gol con la Juventus il 18 marzo 2018, in una stagione chiusa con quattro reti e con il primo storico Scudetto conquistato a soli 18 anni.

Da lì in poi una crescita continua per Cantore, con stagioni in prestito per fare esperienza e un ritorno in bianconero da protagonista – con ben 64 presenze nelle ultime due annate alla Juventus. Poi, se possibile, un ulteriore passo in avanti per consapevolezza e qualità – con la definitiva consacrazione di questi mesi.

I numeri del suo 2024/25 sono infatti in netta crescita in quella che a livello realizzativo è già la miglior stagione di Cantore: nelle 24 partite a cui ha preso parte finora tra Serie A, Coppa Italia e Champions League Femminile, ha raccolto 13 reti, mostrando una grande continuità di rendimento e firmando alcuni dei gol più belli della stagione delle bianconere. Senso del gol, qualità e leadership in campo che si fondono e che hanno portato a una conferma non solo meritata, ma che promette di essere il modo di continuare a vivere altre grandi emozioni insieme in futuro. Congratulazioni, Sofia!".