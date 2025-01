Juve Women, Cantore: “Questo rinnovo è emozionante”

Sofia Cantore ha parlato a seguito del rinnovo del contratto con la Juventus Women, esplicitando tutte le sue emozioni per il nuovo accordo

Tramite i canali ufficiali del club, Sofia Cantore ha parlato a seguito del nuovo rinnovo del contratto con la Juventus Women fino al giugno 2028. Ecco cosa ha detto: “È un rapporto che è nato ormai sette anni fa e questo rinnovo è particolarmente emozionante. Significa, ancora una volta, grande fiducia da parte del Club e quindi sono molto contenta di questo passo fatto insieme. La Juventus per me ormai è casa, anche quando sono stata in prestito mi sono sempre sentita parte di questa famiglia. Mi ha aspettato in alcuni momenti e mi ha dato tantissimo e so che sarà così anche in futuro”.

Cantore: “Non mi vedo ancora del tutto come punto di riferimento”

La giocatrice ha proseguito: "Sono felice di come sta andando questa stagione sia come squadra che dal punto di vista personale. Come gruppo, seguendo i valori della Juventus, scendiamo in campo per vincere ogni partita. Dal punto di vista personale non mi concentro molto su degli obiettivi specifici, sicuramente sono soddisfatta del contributo che sto dando anche a livello di numeri. Voglio proseguire in questa direzione. Io punto di riferimento per le compagne? È normale che con il passare del tempo diventi sempre più un riferimento per le altre in base a come ti comporti. Non è un ruolo in cui mi ci vedo ancora del tutto, devo ancora crescere e in questa squadra ci sono tante giocatrici che sono esempi da seguire. Io cerco di trasmettere il giusto atteggiamento in campo con il mio modo di giocare, magari facendo quella corsa in più che può diventare esemplare".