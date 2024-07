UFFICIALE: Cafferata lascia la Juventus Women

Finisce l'avventura di Federica Cafferata con la Juventus: la calciatrice e la società bianconera hanno trovato un accordo per la cessione

Non un addio ma un arrivederci. Federica Cafferata lascia a titolo temporaneo la Juventus per accasarsi alla Sampdoria. A renderlo noto è la stessa Juventus con un comunicato sul suo sito ufficiale. Per la giocatrice è la possibilità di mettersi in evidenza con continuità dopo qualche apparizione con la maglia bianconera.

La nota del club

“Federica Cafferata si trasferisce in prestito alla Sampdoria fino al termine della stagione 2024/2025. La giocatrice classe 2000, arrivata in bianconero nell’estate del 2023 dalla Fiorentina, ha collezionato nella scorsa annata 8 presenze fra Serie A e Coppa Italia aggiungendo alla propria personale bacheca la Supercoppa italiana vinta a gennaio. Per Cafferata adesso è pronta l’avventura alla Sampdoria. In bocca al lupo, Fede!”.