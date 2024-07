Juve Women, visite mediche al JMedical per Emma Kullberg

Nuovo acquisto per la Juve Women: Emma Kullberg è arrivata al JMedical per le visite mediche, a breve le firme e l'ufficialità

Non solo Prima Squadra maschile: giornata di visite mediche anche per la Juve Women. In mattinata, infatti, è arrivata al JMedical anche Emma Kullberg, ultimo acquisto per la squadra femminile allenata da Calzi.

Juve Women, visite mediche per Kullberg

Dopo la fine della sua esperienza al Brighton Kullberg è al momento svincolata e si trasferirà quindi alla Juve Women a parametro zero. Per le bianconere si tratta di un acquisto molto importante e di grande esperienza: la classe 1991 potrà essere un jolly per mister Calzi, utilizzabile tanto sulla linea difensiva quanto a centrocampo. A breve sono attese le firme e l’ufficialità.