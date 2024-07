UFFICIALE / Asse Juve Women-Brescia: c’è il doppio trasferimento

Attraverso il suo sito ufficiale la Juventus ha reso noto un doppio trasferimento in uscita che vede due calciatrice passare al Brescia

Doppio colpo del Brescia dalla Juventus Women. Tramite il proprio sito ufficiale il club bianconero ha reso note le uscite di Alice Berti e Giorgia Berveglieri, subito a disposizione delle Rondinelle.

La nota del club

Stessa destinazione per Alice Berti e Giorgia Berveglieri che nella stagione 2024/2025 vestiranno la maglia del Brescia. È ufficiale il prestito annuale delle due giocatrici bianconere fino al 30 giugno 2025. Stessa destinazione, si diceva, ma percorsi diversi. Attaccante, classe 2003, Berti giocherà per la terza stagione consecutiva in prestito: dopo l’avventura in Svizzera, al Servette, nel 2022/2023, e dopo quelle in Spagna (DUX Logroño) e in Italia (Ternana Women) nel corso dell’ultima annata, è pronta per scendere in campo con la maglia del Brescia. Per Giorgia Berveglieri, invece, quella in Lombardia sarà la prima esperienza lontano dalla Juventus dopo la firma del suo primo contratto da professionista lo scorso 3 giugno (con scadenza nel 2027).