Juve Women, il saluto di Aprile: “Siete stati una famiglia”

L'ormai ex giocatrice della Juve Women Roberta Aprile su Instagram ha voluto salutare il mondo bianconero con un lungo messaggio

Roberta Aprile si prepara a dire addio alla Juve Women per diventare una nuova calciatrice della Sampdoria. Sui social l’ormai ex bianconera ha salutato e ringraziato tifosi e staff.

Juve Women, il messaggio di addio di Aprile

Ecco le sue parole: “Dopo tre anni meravigliosi, è arrivato il momento di salutarci. Siete stati per me più di una squadra, una famiglia, dallo staff tecnico, dai miei preparatori che mi hanno sempre supportato e sopportato, alle mie compagne di squadra, alle persone che lavorano a Vinovo fino ai tifosi che ci hanno sostenuto in ogni partita, ognuno di voi ha reso questa esperienza indimenticabile. Non è facile racchiudere tutto ciò che ho vissuto in questi tre anni in poche foto ma questo non è un addio. Fino alla fine ! Grazie di cuore a tutti voi”.