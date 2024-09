PSG-Juve Women, gli arbitri e dove vederla - JuveNews.eu

Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha pubblicato alcune informazioni sulla partita tra PSG e Juve Women

Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha pubblicato alcune informazioni sulla partita tra PSG e Juve Women: “Dopo la vittoria per 3-1 nella gara d’andata dello scorso mercoledì, giovedì 26 settembre alle ore 18:45 la Juventus Women sarà ospite del PSG: in Francia le bianconere saranno protagoniste del match di ritorno del Round 2 di Women’s Champions League. A dirigere l’incontro in programma giovedì alle ore 18:45 sarà Frida Klarlund coadiuvata da Fie Bruun, Monica Lokkeberg e Nanna Løf Andersen. Il match sarà in diretta FREE sul nostro canale YOUTUBE e su Juventus.com La partita sarà visibile anche in live streaming su DAZN“.

Juve, le parole di Canzi

Al termine della partita di andata l’allenatore bianconero Massimiliano Canzi aveva detto: “Indubbiamente è una delle serate più emozionanti della mia carriera perchè non ho avuto la fortuna o la bravura di giocare in Champions League. Sono sicuro che lo sarebbe per qualsiasi allenatore perchè si lavora duramente per vivere serate come questa. Sicuramente abbiamo fatto un grande lavoro fino a questo momento e per questo devo ringraziare tantissimo i miei collaboratori diretti e la struttura di Juventus perchè abbiamo a disposizione tutto il necessario per rendere al meglio. Ovviamente non posso non ringraziare le ragazze per la disponibilità dimostrata dal primo giorno di raduno”.