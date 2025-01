Girelli: “Vogliamo giocare una grande partita già all’andata”

Cristiana Girelli, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulla sfida con la Lazio, parlando anche delle ultime gare.

Cristiana Girelli, calciatrice della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole prima della gara di Coppa Italia contro la Lazio: “Riflettendo sulle gare che la Lazio ha già disputato contro di noi in campionato, ha ottenuto meno punti di quello che avrebbe meritato. Sia all’andata che al ritorno siamo riuscite a vincere soltanto grazie a due reti, una per match, segnate nei minuti finali e questo aspetto conferma il valore delle nostre avversarie”.

Sulle Women

“Per me la Lazio è una squadra organizzata che gioca con intensità e con qualità e sappiamo quanto ci ha messe in difficoltà. Andremo a Roma sapendo che, per la loro posizione in classifica, la Coppa Italia è un obiettivo forte, ma lo è anche per noi perchè l’eliminazione dalla competizione rimediata nella passata stagione, personalmente, brucia ancora perchè non ci ha permesso di giocare la Supercoppa Italiana quest’anno. Chiaramente pensiamo a una partita alla volta, di conseguenza ora la nostra testa è già proiettata alla sfida di Roma, contro la Lazio. Sappiamo che la qualificazione si deciderà in 180 e non in 90 minuti, ma il nostro obiettivo è quello di giocare una grande partita già all’andata”.