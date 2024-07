Juventus Women, Toniolo ceduta in prestito al Parma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della cessione di Toniolo.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Una nuova avventura per Ilaria Toniolo – portiere bianconero che passa in prestito al Parma e giocherà fino al termine della stagione nella squadra emiliana. Classe 1997, Toniolo è arrivata nell’estate 2023 in bianconero dopo l’esperienza in Serie B al Cittadella e con un passato costellato di tante esperienze e successi (tra cui la vittoria dello Scudetto a 18 anni nel 2014/15 con l’AGSM Verona). Nella stagione appena trascorsa alla Juventus Women invece, poco spazio in campo per Toniolo nel ruolo del terzo portiere alle spalle di Pauline Peyraud-Magnin e Roberta Aprile. Ora una nuova sfida la attende e noi le auguriamo il meglio! Buona fortuna, Ilaria!”.