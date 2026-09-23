La Juventus Women perde 2-1 contro il Benfica all’Allianz Stadium nella prima gara di UEFA Women’s Champions League. Decisiva la doppietta di Bratberg Lund, nel finale accorcia Redondo.
Inizia con una sconfitta il percorso della Juventus Women in UEFA Women’s Champions League. All’Allianz Stadium le bianconere vengono battute 2-1 dal Benfica al termine di una partita combattuta. A decidere la sfida è la doppietta di Bratberg Lund, mentre nel finale Redondo riaccende le speranze della squadra di Isaac Guerrero senza però riuscire a completare la rimonta.
Juventus Women, tante occasioni nel primo tempo
La Juventus parte con personalità e prova subito a prendere il controllo del possesso. Al 5’ Serturini mette in mezzo un pallone interessante, ma D’Auria non riesce ad arrivare alla deviazione. Cinque minuti più tardi arriva la prima grande occasione: Redondo parte in percussione e calcia da posizione defilata, colpendo il palo.
Le bianconere continuano a spingere e al 20’ Carbonell pennella un cross per Redondo, che di testa manda il pallone di poco sopra la traversa. Il Benfica cerca soprattutto le ripartenze e al 27’ Dorsin prova la conclusione dalla distanza, senza trovare la porta.
Al 34’ altra opportunità per la Juventus: Sarriegi serve Redondo, che da posizione favorevole non riesce a centrare lo specchio. Due minuti più tardi è invece De Jong a salvare le bianconere, deviando in corner il sinistro dal limite di Davidson.
Bratberg Lund sblocca la partita dal dischetto
Al 37’ l’arbitro viene richiamato al VAR per valutare un contatto in area tra Rosucci e Csiki. Dopo la revisione viene assegnato un calcio di rigore al Benfica.
Dal dischetto Bratberg Lund è precisa e al 39’ porta avanti la formazione portoghese. La Juventus prova a reagire prima dell’intervallo, ma la conclusione dalla distanza di Sarriegi nel recupero termina a lato. Le squadre vanno così negli spogliatoi con il Benfica avanti 1-0.
Il Benfica raddoppia con una punizione
La Juventus torna in campo determinata a trovare il pareggio. Al 48’ Sarriegi impegna Pauels con un destro potente, mentre quattro minuti più tardi Stølen Godø trova Redondo, la cui conclusione viene deviata in corner dal portiere portoghese.
Al 54’ Davidson trova anche il gol del raddoppio di testa, ma la rete viene annullata per un fallo su Salvai. Il 2-0 arriva comunque al 61’, ancora con Bratberg Lund: la giocatrice del Benfica calcia una splendida punizione che termina all’incrocio dei pali e firma la doppietta personale.
Redondo accorcia nel finale
La Juventus non si arrende e continua a cercare la rete che possa riaprire la partita. Al 65’ Sarriegi tenta nuovamente la conclusione, mentre al 75’ Stølen Godø prova il destro a giro senza riuscire a impensierire Pauels.
All’81’ le bianconere protestano per un possibile fallo di mano di Amado, ma l’arbitro concede soltanto un calcio d’angolo.
La rete arriva comunque all’86’: Stølen Godø parte in percussione e serve Redondo, che con un destro a fil di palo supera Pauels e firma il 2-1.
Nel finale la Juventus prova a cercare il pareggio, ma è il Benfica ad avere l’ultima grande occasione. In pieno recupero Ziqin si presenta in zona pericolosa, ma Noordman interviene con una splendida scivolata e impedisce alle portoghesi di trovare il terzo gol.
Al triplice fischio non cambia più nulla: Juventus Women-Benfica termina 1-2. Le bianconere iniziano dunque con una sconfitta il loro cammino europeo.
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