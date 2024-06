Juventus femminile U17, qualificazione alle Final Four Scudetto

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche delle Final Four Scudetto.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle bianconere. Ecco il comunicato: “Quattro gol all’andata e quattro gol al ritorno per l’Under 17 femminile di Luca Scarcella che supera così le pari età del Milan nella doppia sfida dei quarti di finale (3-4/4-2) del campionato di categoria qualificandosi alla Final Four Scudetto. Insieme alle bianconere saranno presenti anche Arezzo, Inter e Roma. Proprio le toscane saranno le prossime avversarie della Juventus in una delle due semifinali. Nerazzurre e giallorosse, invece, si affronteranno nell’altro match che vale un altro posto in finale. DOVE E QUANDO SI GIOCA LA FINAL FOUR L’evento di chiusura del campionato Under 17 femminile avrà luogo nelle Marche – Fermo e San Benedetto del Tronto (provincia di Ascoli Piceno) le sedi desginate – da venerdì 28 a domenica 30 giugno 2024. DATE E ORARI DI SEMIFINALI E FINALI SEMIFINALI (venerdì 28 giugno 2024) Semifinale 1 – Under 17 femminile | Inter-Roma, Stadio “Bruno Recchioni” di Fermo, ore 17:00 Semifinale 2 – Under 17 femminile | Arezzo Femminile-Juventus, Stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto, ore 20:30 FINALI (domenica 30 giugno 2024) Finale 3°-4° posto – Under 17 femminile | Stadio “Della Valle” di Casette d’Ete di Sant’Elpidio a Mare, ore 10:00 Finale 1°-2° posto – Under 17 femminile | Stadio “Bruno Recchioni” di Fermo, ore 17:30″.