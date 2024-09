Juve Women, Vangsgaard: “Vogliamo battere il Psg due volte”

In conferenza stampa, ha parlato la giocatrice della Juve Women, Vangsgaard, spiegando la sua volontà di battere il Psg nel doppio confronto

In conferenza stampa, ha parlato la giocatrice della Juventus Women, Amalie Vangsgaard ha commentato la vittoria contro il Psg. La giocatrice ha trovato durante la partita il cosiddetto gol dell’ex, che ha permesso alle bianconere di passare in vantaggio dopo 7′ minuti di gioco. Successivamente, al gol avversario di Thinibia Samoura hanno risposto Sofia Cantontore al 34′ minuto e Hanna Bennison al 60′, per il definitivo 3-1 finale.

Le parole di Vangsgaard

“Era importante per noi iniziare così, e per me era un obiettivo molto importante iniziare la Women’s Champions League con un gol, portando a casa la vittoria. Personalmente mi sento bene. Al PSG ho giocato molto come esterno e ora ho l’opportunità di giocare come attaccante alla Juventus e dimostrare che posso segnare. Il gol dell’ex? È speciale segnare contro la tua vecchia squadra, ma ora sono un giocatore della Juventus e voglio il meglio per questo club. Che gara sarà al ritorno? Il PSG è una buona squadra e dobbiamo rispettarli. Spingeremo il più forte possibile anche al ritorno e cercheremo di vincere anche quella partita”.