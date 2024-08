Ex Juve Women, UFFICIALE: Gunnarsdottir all’Al Qadsiah

L'ex Juve Women Sara Bjork Gunnarsdottir riparte dall'Arabia Saudita: è una nuova giocatrice dell'Al Qadsiah

Dopo la fine del suo contratto con la Juve Women Sara Bjork Gunnarsdottir era svincolata. L’ex Juve ha però trovato la sua nuova squadra: ufficiale il suo trasferimento in Arabia Saudita all’Al Qadsiah.

Gunnarsdottir: l’ex Juve passa all’Al Qadsiah

Wolfsburg, Lione, Juventus e ora l’Arabia Saudita: l’ex giocatrice bianconera riparte dall’Al Qadsiah. In carriera la calciatrice ha conquistato 2 Champions League, 2 campionati svedesi, 4 Bundesliga, 4 Coppe di Germania e 1 Coppa di Francia (purtroppo nessun trofeo in Italia). Inoltre l’ex Juve per 6 volte ha vinto il premio come miglior giocatrice islandese dell’anno e per due volte vincitrice del premio come miglior atleta islandese dell’anno.