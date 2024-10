Juve Women, Proulx: “Non chiedevo debutto migliore”

Intervistata al termine dell'ultimo successo con la sua Juventus Women, Lysianne Proulx ha espresso tutto il suo entusiasmo per il suo debutto

Intervistata ai microfoni ufficiali del club, Lysianne Proulx, portiere della Juventus Women, ha parlato del suo esordio nella vittoria delle bianconere di mister Max Canzi contro la Sampdoria. Ecco le sue parole: “È fantastico allenarsi con queste ragazze ogni giorno, ma è stato ancora più speciale giocare con loro. Non potevo chiedere un debutto in Serie A migliore con tre punti conquistati e la porta inviolata. È stata una buona partita, a volte era difficile trovare spazi ma lo sapevamo e ce lo aspettavamo. Difensivamente siamo state solide e le ragazze sono state bravissime”.

Proulx: “Entusiasta di giocare in Champions League”

Il portiere della Juventus Women ha proseguito: “Da quando ero bambina giocare in Champions League è sempre stato il mio sogno, quindi esserci qualificate ed essere lì è qualcosa di incredibile. Non avrei mai pensato da bambina di riuscirci, non sono la prima giocatrice di Montreal a essere in Champions League e spero di non essere l’ultima, ma sono davvero entusiasta e non vedo l’ora”.