Juve Women, Echegini saluta le bianconere: “Grazie a tutti”

L'attaccante della Juve Women Joe Echegini si prepara a trasferirsi al PSG: il saluto sui social della nigeriana

Con un lungo messaggio su Instagram Echegini ha salutato la Juve Women: “Volevo cogliere questo momento e condividere la mia gratitudine per il tempo che abbiamo condiviso. Nonostante tutto ciò che si può dire sono estremamente grata di aver fatto parte di questa famiglia. Vivere e giocare a Torino è stato per me un viaggio fantastico pieno di tanta crescita e apprendimento. Conserverò questi ricordi e li porterò nel mio prossimo viaggio”.

Juve Women, il saluto di Echegini

“Grazie ai miei compagni di squadra e agli allenatori per avermi fatto sentire parte della famiglia. Lavorare al fianco di una donna dedita e stimolante è stata l’esperienza più soddisfacente. Vi auguro il meglio per i vostri sforzi futuri. Infine, grazie per il vostro incrollabile supporto durante tutta la stagione. Con tutto il mio amore e apprezzamento. Fino Alle Fine!“, ha concluso.