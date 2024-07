Juve Women, domani il primo allenamento della stagione

La Juve Women si prepara al primo allenamento della stagione: le ultime novità sulla squadra allenata da Massimiliano Calzi

Dopo aver salutato Joe Montemurro la Juve Women si prepara a ripartire da Massimiliano Calzi. Il nuovo allenatore bianconero avrà l’obiettivo di far tornare la Vecchia Signora ai massimi livelli del calcio italiano femminile dopo una stagione complessa.

Juve Women, domani il primo allenamento

Giovedì 18 luglio è ufficialmente iniziato il ritiro delle bianconere. Terminate le visite mediche domani, domenica 21 luglio, la squadra scenderà in campo per il primo allenamento della stagione. Per Massimiliano Calzi sarà l’occasione di vedere all’opera la squadra, tra vecchie conoscenze e volti nuovi. A stretto contatto con il tecnico sarà anche la dirigenza della parte femminile della Juve, capitanata da Stefano Braghin.