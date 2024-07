Juve Women, cena di squadra per compattare il gruppo

La Juve Women ha cominciato la preparazione estiva in vista della prossima stagione: cena di squadra per compattare il gruppo

Mentre la Prima squadra si trova ancora in ritiro in Germania, in Italia anche la Juve Women ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima stagione. Le bianconere, guidate ora da mister Canzi, si stanno allenamento duramente, ma senza dimenticare l’importanza di fare gruppo.

Cena di squadra per la Juve Women

Un po’ come fatto anche dalla squadra di Motta, anche la Juve Women di mister Canzi si è ritrovata per una cena di squadra. Un modo simpatico e divertente per conoscersi meglio e permettere ai nuovi acquisti, tra cui Alisha Lehmann, di conoscere meglio il gruppo e l’ambiente bianconero