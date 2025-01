Juve Women, Capelletti: “Mi sono sentita subito a casa”

Alessia Capelletti, portiere della Juventus Women, ha parlato dell'ambientamento nella rosa bianconera dopo il prolungamento di contratto

Tramite i canali ufficiali del Club, Alessia Capelletti, portiere della Juventus Women, ha parlato del suo impatto con il mondo bianconero. Ecco le sue parole: “Non mi rendo nemmeno conto di essere alla Juve da meno di sei mesi ed essere già a questo punto del mio percorso. Mi sono sentita a casa da subito, dalla prima settimana, ed è qualcosa che non era per niente scontato. Quando sono arrivata qui avevo obiettivi di crescita, calcistici e personali, e alcuni di essi li ho raggiunti talmente in fretta che mi sento come se la mia carriera iniziasse ora”.

Capelletti: “La Juve mi da una nuova visione del lavoro”

La calciatrice ha proseguito: “Mi pongo sempre nuovi traguardi, perché la Juve mi ha dato e mi sta dando una visione di questo lavoro e della mia carriera che non ho mai vissuto prima: la fiducia e la considerazione che mi sono state date qui mi fanno rendere conto del mio potenziale. Ho visto in me una grande crescita, fisica e psicologica, in questi mesi: ho accettato il fatto di giocare di meno, perché stare qui mi permette di avvicinarmi il più possibile alla migliore versione di me, per capire fin dove posso ancora arrivare, e parlo di essere sempre più pronta, sempre più disponibile per la squadra”. Oltre a Capelletti ecco chi ha rinnovato tra le fila della Juventus Women <<<