Juve Women, ufficiale il rinnovo di Capelletti

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche del rinnovo di Capelletti.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato sul rinnovo di Cappelletti: “Una bella notizia in casa bianconera: Alessia Capelletti e la Juventus Women rafforzano il loro legame. È ufficiale infatti il rinnovo del contratto fino al 2028 a confermare l’immediato ambientamento nel Club della giocatrice approdata a Torino la scorsa estate. Nata a Cremona, la classe 1998 ha difesa nei suoi primi anni di carriera le porte di Empoli e Parma: nel 2022 ha registrato il numero più alto di parate nella massima serie ed è stata premiata dall’Apport (Associazione Italiana Allenatori dei Portieri) come miglior estremo difensore Under 23 della stagione 2021/22”.

Sul percorso di Cappelletti

“Alessia è arrivata, come detto, a giugno alla Juventus Women e si è resa protagonista sin da subito difendendo la porta bianconera nella “The Women’s Cup” vinta negli Stati Uniti. Il primo settembre l’esordio ufficiale con la sua maglia numero 31 nel successo sul campo del Sassuolo, successo arrivato anche nella sua seconda presenza stagionale negli ottavi di finale vinti 4-0 a inizio novembre. E ora il prolungamento del rapporto con la Juventus Women: complimenti, Alessia!”. Intanto ecco l’altro rinnovo delle Women<<<