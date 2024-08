Juve Women, Canzi: “Ho a disposizione un ottima squadra”

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato nel post partita dell'ultima vittoria delle bianconere esaltando la squadra

Intervistato ai microfoni del canale ufficiale della Juventus, Massimiliano Canzi si è espresso dopo la vittoria della Juve Women sul Colo Colo. Il tecnico ha espresso tutta la sua soddisfazione per il valore della squadra a sua disposizione.

Le parole di Canzi

“Nel primo tempo siamo stati troppo nella loro area senza segnare, e questo non va bene: sono quindi contento di come abbiamo lavorato nella ripresa, andando in gol 3 volte. Dobbiamo essere più cinici, perché se non si segna si rischia di non vincere anche se si gioca meglio. Comunque sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, abbiamo davvero un’ottima squadra, ma siamo ancora lontani da quello che vogliamo essere”.