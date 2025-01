Juve Women, Bonansea: “Vittoria importante contro la Lazio”

La Juve ha battuto 1-3 la Lazio, anche grazie a una rete di Bonansea. Al termine della partita l’attaccante bianconera ha detto: “È stata una vittoria molto importante quella di oggi, ma ci sono ancora novanta minuti da giocare. Sapevamo che sarebbe stata un’altra partita complicata come quelle già disputate in campionato, di conseguenza siamo davvero molto contente per questo risultato. Personalmente mi sento molto bene quest’anno, mi diverto e tutte insieme ci divertiamo. Si respira una bellissima aria in spogliatoio e cerchiamo di portare sempre in campo il nostro entusiasmo, in ogni partita che giochiamo. Il gol? È stato un po’ casuale perchè, in realtà, il mio era un cross, ma alla fine il pallone ha assunto una traiettoria insidiosa ed è finito in porta”.