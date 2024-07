Juve Women, Bennison: “Questa squadra ideale per crescere”

Tramite i canali ufficiali del club, Bennison ha espresso le prime parole da calciatrice della Juve, manifestando tutto il suo entusiasmo

Tramite i canali ufficiali del club, si è presentata Hanna Bennison, ultimo arrivo in casa Juve Women dall’Everton. Ecco le sue parole: “Sono molto contenta di essere qui e di entrare a fare parte di questo fantastico Club. Non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti e di conoscere tutto lo staff e le mie nuove compagne di squadra”.

Bennison: “Desideravo una nuova esperienza”

Bennison ha proseguito: “Volevo qualcosa di diverso da quello che ho sperimentato in Inghilterra e penso che lo stile di gioco, soprattutto qui alla Juventus, ma in generale in Italia, sia un po’ diverso: più possesso, più desiderio di avere la palla tra i piedi, e questo è ciò che mi piace del calcio. Ritengo che la Juventus sia la squadra ideale in cui crescere e diventare una giocatrice migliore, di conseguenza sono davvero entusiasta della mia scelta. Qui, alla Juventus, vorrei crescere come giocatrice e anche come donna ovviamente. Cercherò di essere la migliore versione di me stessa. Darò tutto per questa maglia, a partire dagli allenamenti”.