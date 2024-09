Canzi: “Il test con il Lione sarà stimolante. Sul campionato…”

Massimiliano Canzi, allenatore della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche delle prossime sfide.

Massimiliano Canzi, allenatore della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Quando ottieni tre punti non puoi che essere contento, di conseguenza i gol che abbiamo segnato contro il Sassuolo sono segnali positivi. Le tre reti subite, invece, sono un aspetto sul quale ci siamo concentrati in questi giorni. La settimana, dunque, l’abbiamo trascorsa lavorando su quei dettagli che non hanno funzionato all’esordio in campionato. Le ragazze da questo punto di vista sono strepitose. Hanno una capacità di autoanalisi straordinaria. Ciò che io ho evidenziato nella nostra analisi post gara loro lo avevano già notato e per un allenatore è bello quando questo accade”.

L’amichevole con il Lione

“Il test contro il Lione sarà estremamente stimolante. Questa amichevole sarà fondamentale per noi per testare quanto fatto in allenamento in questa settimana e giocare contro una squadra di alto livello come l’OL ci porterà ad alzare ulteriormente la nostra asticella. Il processo di apprendimento avviene prima quando si ha a che fare con avversarie di alto livello, come l’Olympique Lyonnais. Sicuramente questo confronto ci servirà in vista del Round 2 di Champions League, ma prima della gara di andata di UWCL avremo una sfida impegnativa in campionato contro il Como Women che all’esordio ha vinto contro il Milan. È d’obbligo per noi pensare a una gara alla volta”.