Zola: “Riprendere il calcio può far tornare l’allegria. Capii subito che Buffon sarebbe diventato una leggenda”

TORINO – L’ex giocatore, Gianfranco Zola, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport circa la ripresa della Serie A: “Capisco che ci sia un senso di profonda preoccupazione ma rivedere le squadre in campo può aiutare a ritrovarci dandoci allegria. Una carica anche simbolica molto importante. Ognuno deve dare il proprio contributo, da chi dirige il Paese alla gente comune. Un grande sforzo collettivo per tornare alla normalità. Questa esperienza mi ha lasciato un senso di profonda preoccupazione per gli effetti capaci di incidere sul sistema economico del Paese e più in generale del Mondo. Il rischio di un collasso. L’incertezza, perché non sappiamo cosa succederà, come diventeremo, e la paura, in questo caso sì, delle difficoltà a cui la gente sarà costretta. Si resterà sconvolti negli equilibri, con ripercussioni che già adesso si possono percepire. Ricominciare non può essere semplice e chiunque, da chi dirige il Paese alla gente comune, dovrà dare il proprio contributo”. Poi una riflessione su Buffon: “Capii subito, me ne posso vantare, che stavamo di fronte a un ragazzo destinato a diventare leggenda. Ci ho preso subito, anche se era facile. Mi è sempre piaciuto il calciatore e ancor prima l’uomo: solare, positivo, trascinatore, carismatico. Quando ti allenavi, se decideva di non farti fare gol, diventava complicato e quasi impossibile riuscirci. S’è meritato quello che inseguito e felice per lui”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<