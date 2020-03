Zola: “Con Maradona si partiva dall’1-0. Ronaldo il più vicino a lui”

TORINO – L’ex giocatore Gianfranco Zola ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“Sono stato nel Napoli con Maradona e Careca: il livello incredibile e straordinario. Diego era un giocatore che aveva un livello di gioco inavvicinabile per tutti. E poi era carismatico, si faceva sentire con i compagni di squadra e con gli avversari. Quando si andava a giocare al San Paolo con Maradona in campo, si sapeva che era come se il Napoli partisse dall’1-0”.

“Il più vicino a Maradona era Ronaldo il brasiliano: era impressionante quando era in giornata. Abbiamo fatto un’amichevole contro il Brasile in Francia. Disputammo una buona gara, ma si vedeva che lui apparteneva a un’altra categoria. Aveva caratteristiche tecniche superiori. Non ho considerato Maldini, Baggio e Baresi: anche loro erano straordinari”

