Zoff: “La Lazio non deve perdere ulteriore terreno dalla Juve”

TORINO – L’ex allenatore della nostra Serie A Dino Zoff, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno, dove ha parlayo anche della lotta scudetto.

“Difficile fare previsioni per stasera. Sono due squadre che hanno bisogno assoluto di punti: la Lazio per non prendere ulteriore distacco dalla Juve, la Fiorentina per non cadere nel baratro della lotta per non retrocedere. Tutte e due hanno avuto problemi nelle ultime partite, si vedrà la forza di reazione dell’una e dell’altra. Dovrebbe essere una partita combattuta”.