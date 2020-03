Young: “Juve? I Conti li facciamo a fine stagione”

TORINO – Il calciatore dell’Inter Ashley Young ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere della Sera.

“Qualche timore c’è stato, la società e lo staff medico hanno però gestito perfettamente la situazione. L’isolamento non piace a nessuno, ma non è stato drammatico: era la scelta giusta per tutelare la salute nostra e degli altri. La Juve? I conti li facciamo a fine stagione. Poi è vero, ci hanno battuto. Per un giorno però ciascuno di noi può essere quello che non è, in positivo o in negativo. Di certo in rosa hanno più esperienza di noi”.

